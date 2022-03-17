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Карабах 17.03.2022 16:55

ЮНЕП готова содействовать экологической реабилитации Карабаха и Восточного Зангезура

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг встретился с директором Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Бруно Поцци.

«Байрамов рассказал своему собеседнику о предстоящих работах по восстановлению окружающей среды на освобожденных территориях Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ), высоко оценил участие ЮНЕП в этой деятельности», - говорится в информации МИД.

Министр добавил, что Азербайджан придает большое значение вопросам экологии и поэтому освобожденные территории страны объявлены зоной «зеленой энергии», все проекты на них реализуются с особым вниманием к вопросам экологии.

«Поцци, в свою очередь, высоко оценил проекты, осуществляемые Азербайджаном в сотрудничестве с ООН, и заявил, что оценочной миссии организации в ходе посещения освобожденных территорий Азербайджана был наглядно продемонстрирован ущерб окружающей среде, который нанесла Армения в период оккупации этих земель», - говорится в сообщении.

Поцци сообщил, что целью визита экспертной группы в Азербайджан было проведение оценки для поддержки процесса экологического восстановления освобожденных территорий, изучение планов правительства Азербайджана по восстановлению экосистем на освобожденных территориях, определение направлений поддержки ЮНЕП и сбор информации из прямых источников по вопросам экологической реабилитации.

«Байрамов и Поцци стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества», - добавили в МИД.

Э.Шафиев

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Тэги: КАРАБАХ, ЭКОЛОГИЯ, ОЦЕНКА

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