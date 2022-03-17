Объем внешнеторгового оборота Азербайджане в январе-феврале вырос в 1,8 раза

Объем внешней торговли Азербайджана в январе-феврале 2022 года составил $7,94 млрд, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Положительная динамика, достигнутая в прошлом году во внешнеторговых отношениях нашей страны, продолжилась и в первые два месяца текущего года. В январе-феврале текущего года внешнеторговый оборот увеличился на 80,4% - до $7,94 млрд», - написал Джаббаров в своем аккаунте в Twitter.
Министр отметил, что за указанный период экспорт вырос в 2,1 раза – до $5,97 млрд, импорт – на 22,3%, до $1,97 млрд. «Положительное сальдо во внешней торговле в январе-феврале составило $4 млрд», - отметил Джаббаров.
Э.Шафиев
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