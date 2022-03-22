Переговоры по мирному договору с Японией утратили смысл, консенсус был невозможен - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал справедливым и назревшим решение Москвы не обсуждать с Японией мирный договор и признал, что переговоры по Курилам всегда носили ритуальный характер.
"В контексте судьбы Курильских островов это решение (не обсуждать с Японией мирный договор - ИФ) - исторически оправданное, назревшее и справедливое", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он подчеркивает: "Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они".
"Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт", - заявил зампред Совбеза РФ.
Медведев отмечает, что "сами японцы вслед за США, показав себя "гордыми, независимыми самураями", ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора".
"Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно", - пишет Медведев.
По мнению Медведева, "гораздо важнее настойчиво заниматься развитием Курил". Он напоминает, что неоднократно посещал острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему - от школ до дорог и аэропортов. "Но что еще важнее - это видят люди, живущие там. Так будет и впредь", - пишет Медведев.
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