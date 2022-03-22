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Дальнее зарубежье 22.03.2022 23:46

Президент Польши заявил, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО об отношениях, сотрудничестве и безопасности, заключенный в Париже в 1997 году, перестал существовать.

"Нужно громко сказать, что акт Россия-НАТО перестал существовать... НАТО также должно прекратить упоминать акт 1997 года, его положения и любые вытекающие из него обязательства", - сказал Дуда во время брифинга в Бухаресте во вторник.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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