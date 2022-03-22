Президент Польши заявил, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО об отношениях, сотрудничестве и безопасности, заключенный в Париже в 1997 году, перестал существовать.

"Нужно громко сказать, что акт Россия-НАТО перестал существовать... НАТО также должно прекратить упоминать акт 1997 года, его положения и любые вытекающие из него обязательства", - сказал Дуда во время брифинга в Бухаресте во вторник.