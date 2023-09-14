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Дуда заявил, что Польша рассчитывает на защиту партнеров по НАТО, обладающих ядерным оружием

Варшава рассчитывает на защиту партнеров по НАТО, которые обладают ядерным оружием, заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда.

"Очевидно, что наибольшую угрозу для нас представляет сосед, обладающий ядерным оружием, и это не шутки. Только партнеры, у которых тоже есть такое оружие, могут защитить нас от этой угрозы, поэтому Североатлантический альянс является нашим оплотом", - сказал Дуда, выступая на форуме в польской Крынице.

При этом он отметил, что "мы решили совершенно впечатляющим образом ускорить модернизацию польской армии. Процессы, которые задумывалось растянуть на десятилетия, начали реализовывать в темпе, о котором в Польше никто не мечтал".

Дуда подчеркнул, что, когда он вступал в должность президента, "никто не предполагал, что Польша будет направлять более 4% ВВП на оборону".

"Мы хотим, чтобы наш потенциал эффективно отбивал желание на нас напасть. Мы относимся к нашим обязательствам в НАТО более серьезно, чем когда-либо могли предполагать", подчеркнул польский лидер, уточнив, что "прежде всего мы серьезно относимся к нашей безопасности".

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ЯО


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