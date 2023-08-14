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Дальнее зарубежье 14.08.2023 22:42

Дуда анонсировал реорганизацию системы управления польской армией

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал реорганизацию системы управления польской армией.

В систему управления польской армией будут внесены изменения, заявил в понедельник президент Анджей Дуда. Предусматривается создание Командования объединенных сил и воссоздание командований родов войск. Есть необходимость унификации системы командования, сказал президент, сообщило в понедельник агентство PAP.

Дуда уточнил, что "в результате изменений будет создано Командование объединенных сил, которое будет курировать начальник Генштаба".

Польский президент добавил, что "будут пересмотрены органы руководства родов войск в Вооруженных силах, которые отвечают за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование войск", "их общая структура будет аналогична уже действующим в мирное время и во время войны, но повысит эффективность".

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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