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Финансы 28.03.2022 21:40

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) находится в процессе закрытия офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, решение о закрытии офисов связано с действиями Российской Федерации "при помощи Беларуси" на Украине.

Банк информирует также, что уже согласовал первоначальный пакет помощи объемом 2 млрд евро Украине и ряду других государств, которые оказались затронуты военно-политической ситуацией в этой стране.

ЕБРР не инвестирует в новые проекты в России с 2014 года.

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Тэги: РОССИЯ, ЕБРР, ОФИС, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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