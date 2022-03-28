ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) находится в процессе закрытия офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении банка.
Согласно сообщению, решение о закрытии офисов связано с действиями Российской Федерации "при помощи Беларуси" на Украине.
Банк информирует также, что уже согласовал первоначальный пакет помощи объемом 2 млрд евро Украине и ряду других государств, которые оказались затронуты военно-политической ситуацией в этой стране.
ЕБРР не инвестирует в новые проекты в России с 2014 года.
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