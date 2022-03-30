США и Чехия принимают меры для сокращения энергозависимости от РФ

США и Чехия общими усилиями пытаются сократить зависимость от российских энергоресурсов, говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров в Праге, прошедших в рамках стратегического диалога двух стран.
"США и Чехия принимают шаги по сокращению зависимости от российских нефти, природного газа и ядерного топлива путем диверсификации источников энергии и расширения уже прочного сотрудничества в области ядерной энергетики, а также сокращения потребления в соответствии с нашими общими целями в области климата", - отмечается в пресс-релизе, обнародованном в среду Госдепом США.
В документе также говорится, что Вашингтон и Прага согласны в том, что "усиление энергетической безопасности" на фоне текущих геополитических событий "как никогда важно".
Кроме того, стороны заявили, что "пристально следят за позицией Пекина" в отношении российской спецоперации в Украине.
На прошлой неделе власти США и ЕС объявили о создании общей рабочей группы по сокращению зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Согласно заявлению Белого дома, задача этой группы - обеспечить энергетическую безопасность Украины, а также подготовить ЕС к следующему зимнему периоду, поддерживая при этом цель ЕС прекратить зависимость от энергетики РФ.
В рамках инициативы США будут стремиться обеспечить в 2022 году для рынка ЕС дополнительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) не менее 15 млрд кубометров.
Байрамов и Хиппи обсудили Украину и вопросы региональной безопасности
ВВС Азербайджана выполнили задачи по определению координат наземных целей условного противника
Гасанов проинформировал Хиппи о ситуации в Карабахе и на границе Азербайджана и Армении
Наращивание экспорта СПГ из США истощает газохранилища и способствует росту цен - СМИ
JYSK уходит из РФ, окончательно закроет магазины после распродажи
Цены на нефть ускорили темпы роста на новостях о снижении запасов в США
Мировая туриндустрия потеряет $7 млрд из-за отсутствия российских туристов - Euromonitor International
Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве
NEQSOL Holding и AzerTelecom представили проект «Цифровой Шелковый Путь» на Dubai Expo
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку