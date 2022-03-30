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США и Чехия принимают меры для сокращения энергозависимости от РФ

США и Чехия общими усилиями пытаются сократить зависимость от российских энергоресурсов, говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров в Праге, прошедших в рамках стратегического диалога двух стран.

"США и Чехия принимают шаги по сокращению зависимости от российских нефти, природного газа и ядерного топлива путем диверсификации источников энергии и расширения уже прочного сотрудничества в области ядерной энергетики, а также сокращения потребления в соответствии с нашими общими целями в области климата", - отмечается в пресс-релизе, обнародованном в среду Госдепом США.

В документе также говорится, что Вашингтон и Прага согласны в том, что "усиление энергетической безопасности" на фоне текущих геополитических событий "как никогда важно".

Кроме того, стороны заявили, что "пристально следят за позицией Пекина" в отношении российской спецоперации в Украине.

На прошлой неделе власти США и ЕС объявили о создании общей рабочей группы по сокращению зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Согласно заявлению Белого дома, задача этой группы - обеспечить энергетическую безопасность Украины, а также подготовить ЕС к следующему зимнему периоду, поддерживая при этом цель ЕС прекратить зависимость от энергетики РФ.

В рамках инициативы США будут стремиться обеспечить в 2022 году для рынка ЕС дополнительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) не менее 15 млрд кубометров.

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Тэги: США, ЧЕХИЯ, РОССИЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ


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