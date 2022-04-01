Грузия намерена к 2030г довести долю ВЭС в энергогенерации до 20%, СЭС - до 5%

Правительство Грузии считает развитие возобновляемой энергетики одним из приоритетов, планирует, что к 2030 году примерно 20% генерации в стране будет составлять ветряная энергия, порядка 5% - солнечная, сообщило министерство экономики со ссылкой на вице-премьера, главу ведомства Левана Давиташвили.
Согласно пресс-релизу, в пятницу в Тбилиси было подписано соглашение, согласно которому Дания выделит Грузии грант в размере 2 млн евро на развитие сферы возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности. Как отметил датский министр иностранных дел Йеппе Кофод, Дания будет способствовать развитию ВИЭ в Грузии, в том числе путем обмена опытом.
Объем потребления электроэнергии в Грузии в 2021 году составил 13,7 млрд кВт.ч, выработки - 12,6 млрд кВт.ч. ГЭС выработали 10,1 млрд кВт.ч, ТЭС - 2,4 млрд кВт.ч, единственная в стране ВЭС "Картли" - 83,4 млн кВт.ч.
Как сообщалось, ООО "Кавказская ветровая компания" приобрела ВЭС "Картли" мощностью 20,7 МВт у государства на аукционе за $14,4 млн, обязавшись погасить и кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере $24 млн, использованный для финансирования строительства этой ВЭС государственными АО "Фонд развития энергетики Грузии" и АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC).
"Кавказская ветряная компания" планирует построить в параллельном режиме и ввести в эксплуатацию в 2023 году еще две ВЭС на востоке страны - в Тбилиси и Каспи, установленная мощность каждой из которых предусматривается в 54 МВт. Предполагается, что инвестиции на 1 МВт составят около $1,5 млн.
Сообщалось также, что грузино-чешская компания Next Energy в сентябре прошлого года была признана победителем объявленного "Фондом развития энергетики Грузии" конкурса по проекту строительства первой в стране солнечной электростанции установленной мощностью 5 МВт. СЭС, годовая выработка которой определена в 7,1 млн кВт.ч, предусматривается сдать в эксплуатацию в 2022 году. Строительство СЭС оценивается в $3,5 млн.
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