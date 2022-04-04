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Внешняя политика 04.04.2022 11:09

Лавров: В России с оптимизмом смотрят на будущее отношений с Азербайджаном

МИД России опубликовал заявление по случаю 30-летия установления дипотношений между Азербайджаном и Россией.

В заявлении отмечается, что между двумя странами подписано более 150 международно-правовых актов, в том числе договоры о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что Баку и Москва в двусторонних отношениях руководствуются принципами равноправия и добрососедства.

«Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Активно развивается сотрудничество на высшем уровне, по линии внешнеполитических ведомств, а также – по парламентской линии, на уровне руководителей ключевых ведомств», - говорится в заявлении ведомства.

МИД отмечает, что реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года – пять дорожных карт, в рамках которых предусмотрено снятие барьеров в торговле, развитие транспортной инфраструктуры, создание совместных наукоемких производств, использование российских технологий для повышения эффективности азербайджанской экономики, рост взаимных туробменов.

Развивается военно-техническое сотрудничество, Россия в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ активно содействует мирному процессу по Карабаху, динамично развивается сотрудничество на каспийском треке.

«Динамично расширяется межрегиональное сотрудничество. С Азербайджаном сотрудничают 72 из 83 субъектов Российской Федерации. Среди активных партнеров - Дагестан, Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Саратовская, Свердловская, Челябинская области и другие регионы», - говорится в заявлении.

В заявлении также приводятся слова главы МИД РФ Сергея Лаврова с оценкой двусторонних отношений: «В будущее российско-азербайджанских связей смотрим с оптимизмом. Убеждены, что их дальнейшее углубление отвечает коренным интересам граждан наших стран, призвано способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. В России искренне хотят видеть Азербайджан процветающим, открытым для самого широкого сотрудничества государством».

Э.Шафиев

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Тэги: ЛАВРОВ, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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