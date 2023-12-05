Алиева ждут на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге - Лавров

В России рассчитывают на участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в неформальном саммите СНГ, который планируется провести в конце декабря в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«В самом конце месяца, по традиции, в начале рождественских дней в Санкт-Петербурге пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева», - сказал Лавров в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым во вторник в Москве.
Он добавил, что российско-азербайджанские отношения находятся на подъеме. «12 октября, два месяца назад, в Бишкеке наши лидеры переговорили на полях саммита СНГ и подтвердили настрой на углубление нашего союзнического, стратегического взаимодействия», - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также отметил, что 18 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов примет участие в заседании совета глав правительств государств-членов СНГ в Москве.
Глава МИД РФ добавил, что считает перспективной региональную платформу «3+3». «Уже обретает плоть инициатива «3+3» Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы «3+3» - три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении», - подчеркнул Лавров.
Р.Керимов
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