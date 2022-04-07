ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%

ВТБ (Азербайджан) предлагает новый вклад «Бонусный». Клиенты могут разместить на нем сбережения по ставке до 11,5% годовых, а также получить бонус в размере 0,5%.
Вклад «Бонусный» доступен клиентам в манатах на срок 12 месяцев. Минимальная сумма составляет 100 манатов.
Клиент может выбрать один из двух удобных вариантов выплаты процентов. При ежемесячном начислении процентов ставка составит 11,25% годовых, при единовременной выплате в конце срока – 11,5%. Дополнительно к этому банк предоставит бонусные 0,5% для клиентов, которые сохранят сбережения на вкладе до конца его срока.
«Предлагать максимально выгодные и удобные продукты для наших клиентов –стратегический приоритет ВТБ (Азербайджан). Мы фиксируем, что среди наших вкладчиков большим спросом пользуются среднесрочные депозиты длительностью в 1 год. Новый вклад «Бонусный» станет оптимальным вариантом для тех клиентов, кто планирует зафиксировать высокую доходность, не ограничивая надолго доступ к своим сбережениям», — прокомментировал директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.
Частичное пополнение или снятие средств со вклада не предусмотрено. Клиент может один раз продлить размещение денежных средств.
ВТБ (Азербайджан) предлагает клиентам широкую линейку депозитных продуктов для разных задач: долгосрочные вклады «Выгодный» и «Универсал», вклад «Авансовый» с выплатой процентов в самом начале размещения, а также депозит «Свободный» на короткий срок.
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