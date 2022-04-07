Проверена готовность личного состава ВС Азербайджана в преддверии международных учений «Эфес-2022»

Контр-адмирал ВМС Азербайджана Субхан Бекиров проверил уровень подготовки, а также обеспечение и оснащение личного состава ВС страны, которые примет участие в многонациональных учениях «Эфес-2022», сообщили в Минобороны.

Международные учения «Эфес -2022» пройдут в турецком Измире в мае-июне этого года.

Э.Шафиев