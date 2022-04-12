AccessBank присоединился к общереспубликанскому марафону по озеленению

По инициативе Центрального Банка Азербайджана ассоциации, представляющие финансовый сектор, провели кампанию по озеленению. Около 6000 эльдарских сосен и оливковых деревьев были посажены на 8 гектарах в поселке Мушвигабад. В целом планируется посадка деревьев на площади в более чем 50 гектаров с последующей установкой системы капельной поливки посаженных деревьев. Мероприятие проводится в рамках подписанного 22 февраля 2022 года между Министерством экологии и природных ресурсов и Ассоциациями Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в поддержку мер по созданию качественной экологической среды в стране.
Кроме того, на этой неделе Министерство экологии и природных ресурсов и Ассоциация банков Азербайджана совместно организовали акцию по раздаче саженцев различных деревьев для клиентов и посетителей Хырдаланского филиала AccessBank. Во время проведенной акции эковолонтеры ознакомили участников с правилами посадки и ухода за саженцами.
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