Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8495 RUR   0.0205 GBR   2.2145 TRY   0.1159

Цена на нефть

11.04 $/bbl +/- WTI 94.29 -3.97 Brent 98.48 -4.30

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.04.2022 22:31

Армения не сможет помешать планам Азербайджана по запуску Зангезурского коридора - Алиев

Ереван должен понять, что не сможет помешать планам Баку в вопросе строительства Зангезурского транспортного коридора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения должна увидеть, что не сможет помешать нашим планам. Если они не дадут нам проход через Зангезур, то сами окажутся в проигрыше. В первую очередь, они нарушат заявление от 10 ноября (лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года - ИФ). В данном заявлении было четко указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР должна быть связь. Это обязательство", сказал Алиев во вторник в ходе совещания по итогам первого квартала текущего года.

Он отметил, что, Азербайджан все равно «рано или поздно добьется своего» (в вопросе запуска Зангезурского коридора – ИФ). «Если Армения не хочет выполнять взятые на себя обязательства, то мы не будет нести ответственности по каким-либо своим обязательствам. Они должны это знать и не тянуть время. Все равно рано или поздно мы добьемся своего. Будет лучше, если они (армяне - ИФ) немного поторопятся», - подчеркнул глава государства.

Э.Шафиевa

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГЕЗУР, КОРИДОР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az