Армения не сможет помешать планам Азербайджана по запуску Зангезурского коридора - Алиев

Ереван должен понять, что не сможет помешать планам Баку в вопросе строительства Зангезурского транспортного коридора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения должна увидеть, что не сможет помешать нашим планам. Если они не дадут нам проход через Зангезур, то сами окажутся в проигрыше. В первую очередь, они нарушат заявление от 10 ноября (лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года - ИФ). В данном заявлении было четко указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР должна быть связь. Это обязательство", сказал Алиев во вторник в ходе совещания по итогам первого квартала текущего года.

Он отметил, что, Азербайджан все равно «рано или поздно добьется своего» (в вопросе запуска Зангезурского коридора – ИФ). «Если Армения не хочет выполнять взятые на себя обязательства, то мы не будет нести ответственности по каким-либо своим обязательствам. Они должны это знать и не тянуть время. Все равно рано или поздно мы добьемся своего. Будет лучше, если они (армяне - ИФ) немного поторопятся», - подчеркнул глава государства.

Э.Шафиевa