СМИ анонсировали визит албанского премьера в Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама в четверг посетит Азербайджан, пишет Albanian Daily News.

«После поездки в Германию премьер-министр Эди Рама совершит двухдневный визит в Турцию и Азербайджан. Визит начинается на следующий день, 14 апреля, и заканчивается в пятницу встречей с представителями (турецкой - ИФ-Аз) TUBITAK», - отмечает в среду издание.

По его данным, темами для обсуждений в ходе визита, как предполагается, станут события вокруг Украины, а также влияние происходящего на экономику.

Согласно Albanian Daily News, в программе визита в Азербайджан 14 апреля запланированы встречи Рамы с президентом страны Ильхамом Алиевым, спикером Милли меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой и азербайджанским премьером Али Асадовым.

Р.Керимов