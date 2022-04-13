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Внешняя политика 13.04.2022 23:11

СМИ анонсировали визит албанского премьера в Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама в четверг посетит Азербайджан, пишет Albanian Daily News.

«После поездки в Германию премьер-министр Эди Рама совершит двухдневный визит в Турцию и Азербайджан. Визит начинается на следующий день, 14 апреля, и заканчивается в пятницу встречей с представителями (турецкой - ИФ-Аз) TUBITAK», - отмечает в среду издание.

По его данным, темами для обсуждений в ходе визита, как предполагается, станут события вокруг Украины, а также влияние происходящего на экономику.

Согласно Albanian Daily News, в программе визита в Азербайджан 14 апреля запланированы встречи Рамы с президентом страны Ильхамом Алиевым, спикером Милли меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой и азербайджанским премьером Али Асадовым.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, ВИЗИТ


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