Статистика по добыче и экспорту нефти РФ закрыта, чтобы избежать давления на участников рынка - РЭА Минэнерго

ЦДУ ТЭК перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти, поскольку ей могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом. Так прокомментировал "Интерфаксу" представитель РЭА Минэнерго отказ от предоставления ряда информационных продуктов с 8 апреля на неопределенный срок.

"Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК - филиал РЭА Минэнерго России ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников", - заявили в РЭА, филиалом которого является ЦДУ ТЭК.

"Отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК", - сказал его представитель.

ЦДУ традиционно публикует информацию о работе российского ТЭКа второго числа месяца, следующего за отчетным. Однако 2 апреля ЦДУ не раскрыл ежемесячную статистику, сначала объяснив это техническими причинами.

Согласно разосланному позднее уведомлению ЦДУ ТЭК, с 8 апреля прекращено предоставление следующих информационных продуктов: динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, информация о добыче нефтяного сырья по производителям, о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему "Транснефти"), отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорт за месяц.