Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.04.2022 12:27

Акар считает важной эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий в Украине

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в субботу назвал важной эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий, сообщили в пресс-службе Минобороны Турции в твиттере.

«Акар подчеркнул неотложность эвакуации мирных жителей, в том числе граждан Турции, по сухопутному и морскому маршрутам из зоны боевых действий в Украине», - приводит «Анадолу» выдержки из сообщения.

Глава Минобороны Турции также отметил «значимость незамедлительного объявления режима прекращения огня». Помимо этого, он указал на необходимость безопасного возвращения торговых судов Турции, находящихся в портах Украины.

Акар заверил, что Анкара готова и далее оказывать посильную гуманитарную помощь народу Украины, пишет агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Визит Эрдогана в Иорданию отложен из-за срочной операции короля Абдаллы II Акар: в проливе Босфор обезврежена мина старого образца Движение судов через пролив Босфор приостановили из-за объекта, похожего на мину Генсек ООН поблагодарил Турцию за посредничество между РФ и Украиной Чавушоглу оценил переговоры с Мирзояном в Анталье Президенты Турции и США проведут телефонный разговор

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az