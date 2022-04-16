Акар считает важной эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий в Украине

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в субботу назвал важной эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий, сообщили в пресс-службе Минобороны Турции в твиттере.

«Акар подчеркнул неотложность эвакуации мирных жителей, в том числе граждан Турции, по сухопутному и морскому маршрутам из зоны боевых действий в Украине», - приводит «Анадолу» выдержки из сообщения.

Глава Минобороны Турции также отметил «значимость незамедлительного объявления режима прекращения огня». Помимо этого, он указал на необходимость безопасного возвращения торговых судов Турции, находящихся в портах Украины.

Акар заверил, что Анкара готова и далее оказывать посильную гуманитарную помощь народу Украины, пишет агентство.