Пять человек получили ранения в результате стрельбы около мечети в Торонто

В Торонто (Канада) неизвестный открыл огонь по мусульманам, возвращавшимся после намаза (молитвы), в результате ранения получили пять человек. Об инциденте сообщил официальный представитель полиции Торонто Дэвид Ридзик,пишет «Анадолу».

Он рассказал, что инцидент произошел в субботу около 01:00 по местному времени около мечети в районе Скарборо , когда неизвестный из автомобиля открыл огонь по мусульманам, покинувшим мечеть после намаза.

«Ридзик сообщил, что угрозы жизни пострадавших нет, трое из них уже выписаны из больницы, двое еще находятся на лечении», - пишет агентство.