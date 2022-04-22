Команда SPE BHOS будет представлять Бакинскую высшую школу нефти в США

Команда SPE BHOS Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стала одним из победителей Регионального тура международного конкурса Petrobowl, организованного Международным обществом инженеров-нефтяников (SPE). Конкурс охватывает регионы Каспия и России. Команда SPE BHOS завоевала право представлять Каспийский регион от имени БВШН на международном туре конкурса.

Таким образом, команда SPE BHOS прошла в финал конкурса Petrobowl, который пройдет в штате Техас (США) в этом году в рамках Ежегодной технической конференции и выставки SPE.

В состав команды SPE BHOS, которая стала одним из победителей Регионального тура международного конкурса Petrobowl, входили студенты кафедры «Нефтегазовая инженерия» Бакинской высшей школы нефти: Лейла Абдуллаева, Вюсал Керимов, Кянан Мамедов, Джошгун Самедов и Фардин Ватан.

Международный конкурс PetroBowl является одной из программ, реализуемых SPE International - Международным обществом инженеров-нефтяников с целью развития студентов. Студенты участвуют в этом соревновании в командном формате. Конкурс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых команды-участницы отвечают на вопросы технического и нетехнического характера.

В 2015 году PetroBowl был проведен в шести регионах и конкурс получил международный статус.

Чемпионат PetroBowl организуется ежегодно в разных странах на международном уровне, и в нем принимают участие восемь команд из восьми регионов. Региональный чемпионат PetroBowl проводится, чтобы определить, какие команды из регионов будут участвовать в международном конкурсе PetroBowl.