Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell

Компания Bakcell начала предоставлять бесплатный Wi-Fi в городе Шуша. Отныне абоненты Bakcell могут воспользоваться этой бесплатной услугой в таких местах города Шуша, как Джыдыр дюзю, отель «Карабах» и ТВ станция Шуша.
В рамках мероприятий, предпринятых по случаю «Года Шуши», Bakcell обеспечивает своим абонентам в Шуше самое высокое качество услуг, принимая во внимание, что в настоящее время все больше и больше людей приезжают и переезжают в этот город в связи с проводимыми восстановительными и строительными работами.
В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.
Следует отметить, что, расширяя свою сеть в Карабахе, Bakcell продолжает применять стандарт самой быстрой мобильной сети в Азербайджане.
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