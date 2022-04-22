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22.04.2022 17:14

Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell

Компания Bakcell начала предоставлять бесплатный Wi-Fi в городе Шуша. Отныне абоненты Bakcell могут воспользоваться этой бесплатной услугой в таких местах города Шуша, как Джыдыр дюзю, отель «Карабах» и ТВ станция Шуша.

В рамках мероприятий, предпринятых по случаю «Года Шуши», Bakcell обеспечивает своим абонентам в Шуше самое высокое качество услуг, принимая во внимание, что в настоящее время все больше и больше людей приезжают и переезжают в этот город в связи с проводимыми восстановительными и строительными работами.

В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.

Следует отметить, что, расширяя свою сеть в Карабахе, Bakcell продолжает применять стандарт самой быстрой мобильной сети в Азербайджане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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