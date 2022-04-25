AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года

AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнесов, обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2022-го года.

Дополнительная информация и детали доступны по ссылке: https://www.accessbank.az/ru/our-bank/in-figures/

На конец первого квартала активы банка составляют 984 млн. манатов.

Чистый кредитный портфель банка на этот же период равен 630 млн. манат. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 667 млн. манат. Удельный вес кредитного портфеля в балансе банка за первый квартал увеличился до 67.8%.

В первом квартале 2022 года AccessBank выдал кредитов на сумму 177.0 млн. манатов. Рост кредитного портфеля по сравнению с концом 2021 года составил 5.4% (34.4 миллионов манатов) и 28% (146.0 миллионов манатов) по сравнению с концом первого квартала 2021 года. Более 50% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и около 40% от всех микрокредитов выдаются на сельскохозяйственный сектор.

Депозитный портфель банка на конец марта 2022 года вырос на 7.9% по сравнению с концом 2021 года и составил 744.6 млн. манатов. Рост в течении 12 месяцев составил составил 21.2%.

Чистые процентные доходы банка за первый квартал 2022-го года составили 17.5 млн. манат, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль банка в первом квартале 2022 года составила 802.8 тысяч манат.

В настоящее время совокупный капитал AccessBank-а равен 81.5 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 31.5 млн. манатов.

На конец марта 2022 года коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 75.0%, что выше нормы (30%) в два с половиной раза.

“Первые три месяца 2022 года были для AccessBank-а кварталом дальнейшего укрепления. Мы успешно приспособились к пост-пандемической реальности, и наша команда заработала больше, чем за любой из кварталов прошлого года. В результате наш операционный доход в первом квартале составил 2,23 млн. манатов, увеличившись на 85% по сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено увеличением как чистого процентного, так и непроцентного доходов.

Мы сохраняем свою позицию лидера на рынке микрокредитования, в то же время продолжая развивать наши продукты и услуги для клиентов других сегментов. В марте этого года мы завершили миграцию в новую платежную инфраструктуру, что позволит нам в ближайшее время расширить спектр наших услуг для клиентов розничного сектора. Мы успешно преодолеваем турбулентность нынешней геополитической напряженности, поддерживая и расширяя отношения с нашими международными партнерами. Мы являемся одним из самых надежных банков среди держателей срочных депозитов, сейчас их у нас на 511 млн. манатов, что на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Результаты работы в первом квартале года вселяют в нас уверенность в том, что мы находимся на правильном пути - чтобы до конца года претворить в жизнь намеченную стратегию и добиться выдающихся результатов во всех сегментах и на всех рынках, где мы работаем. Конечно же, я хотел бы поблагодарить нашу команду за трудолюбие, самоотверженность и огромный вклад в наш успех.”- отметил Давит Циклаури, Председатель Правления AccessBank, комментируя результаты работы 1 квартала 2022 года.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).