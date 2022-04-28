Белоруссия с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, это предусмотрено постановлением правительства N263 от 28 апреля, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются до $49,6 за тонну (ранее - $61,2), на прямогонный бензин - до $27,2 за тонну (ранее - $33,6), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - до $14,8 за 1 тонну (ранее - $18,3).

Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Белоруссии с 1 апреля: они были повышены на 5%.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.