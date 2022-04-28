Белоруссия с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, это предусмотрено постановлением правительства N263 от 28 апреля, сообщил Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются до $49,6 за тонну (ранее - $61,2), на прямогонный бензин - до $27,2 за тонну (ранее - $33,6), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - до $14,8 за 1 тонну (ранее - $18,3).
Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Белоруссии с 1 апреля: они были повышены на 5%.
Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.
Алиев обсудил со спецпредставителем генсека НАТО нормализацию отношений Азербайджана и Армении
Баку и Москва обсудили вопросы сотрудничества на Каспии, делимитацию азербайджано-армянской границы
Байрамов и Абдоллахиан обсудили повестку двустороннего сотрудничества и региональные процессы
Власти Швеции считают провальной политику интеграции мигрантов в шведское общество
Moderna запросила у американского регулятора разрешение на вакцинацию от COVID-19 детей до шести лет
Афганские СМИ сообщили о гибели не менее 13 человек в результате взрыва в Мазари-Шарифе
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Число беженцев из Украины за сутки выросло на 55 тыс. - ООН
Администрации США требуются дополнительные средства для передачи Украине артиллерии, систем ПВО, бронированных автомобилей - Байден
Ни одна страна не должна угрожать применением ядерного оружия - Байденv
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ