Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 октября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, это предусмотрено постановлением правительства, опубликованным в понедельник на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $23,9 за тонну (ранее - $21,4), на прямогонный бензин - $13,1 за тонну (ранее - $11,7), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $7,1 за тонну (ранее - $6,4).
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