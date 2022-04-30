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СНГ 30.04.2022 13:51

Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично, могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС", - сказал Рогозин в интервью каналу "Россия-24" (ВГТРК).

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Тэги: РОССИЯ, МКС, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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