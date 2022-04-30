Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично, могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС", - сказал Рогозин в интервью каналу "Россия-24" (ВГТРК).
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