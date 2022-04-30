Болсонару раскритиковал Ди Каприо за призыв молодежи Бразилии голосовать на президентских выборах

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал актера и эко-активиста Леонардо Ди Капиро, который призвал бразильскую молодежь не игнорировать всеобщие выборы, на которых будет определен президент страны.

"Спасибо за поддержку, Лео! Действительно важно, чтобы каждый бразилец проголосовал на будущих выборах. Наш народ решит, хочет ли он сохранить наш суверенитет над Амазонией, или чтобы им правили мошенники, прислуживающие иностранным интересам. Прекрасная работа в "Выжившем"!" - написал Болсонару в субботу в твиттере.

Также Болсонару разместил фотографию снимка экрана социальной сети Ди Каприо, где тот выложил фотографию горящих дождевых лесов Амазонии.

"Кстати, фотография, которую вы опубликовали, говоря о лесных пожарах в Амазонии 2019 года, была сделана в 2003 году. Некоторые люди в нашей стране требуют ареста граждан Бразилии за такие ошибки. Но я против такой тирании. Поэтому, я прощаю вас. Обнимаю из Бразилии!" - добавил он.

За несколько часов до этого голливудский актер, известный неравнодушием к проблеме изменения климата, опубликовал запись в твиттере, в которой призвал бразильскую молодежь проголосовать на грядущих в конце года выборах Бразилии. Он также прикрепил ссылку на сайт, на котором молодые люди могут получить информацию о регистрации будущих избирателей.

"Бразилия служит домом для Амазонии и других экосистем, важных в контексте климатических изменений. Происходящее касается нас всех, и участие молодежи в выборах играет важнейшую роль в обеспечении перемен для здоровой планеты", - написал он.

Болсонару и Ди Каприо и ранее критиковали друг друга в социальных сетях. В частности, президент Бразилии заявлял, что актер финансировал некоммерческие организации, якобы имевшие отношения к поджогам дождевых лесов Амазонии. Ди Каприо в свою очередь отвергал обвинения и призывал прикладывать усилия для спасения "легких планеты". Он также неоднократно призывал бразильцев голосовать за тех политиков, которые будут защищать дождевые леса.