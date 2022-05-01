Иностранные военные атташе посетили одну из воинских частей в Азербайджане

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье сообщило об организации ознакомительного визита аккредитованных в стране иностранных военных атташе в одну из воинских частей.
«В соответствии с годовым планом действий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, был организован ознакомительный визит аккредитованных в нашей стране военных атташе зарубежных государств в воинскую часть», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.
В нем отмечается, что в рамках визита представители аппарата военного атташе сначала посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида, где им предоставили информацию о произошедшем.
Затем военные атташе посетили воинскую часть. В Минобороны Азербайджана сообщили, что их ознакомили с условиями, созданными для личного состава, и состоящей на вооружении боевой техникой.
«Представители аппарата военного атташе выразили признательность руководству министерства обороны за организацию визита на высоком уровне», - говорится в сообщении военного ведомства.
Р.Керимов
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