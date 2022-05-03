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Дальнее зарубежье 03.05.2022 22:55

Совбез ООН проведет в четверг заседание по Украине

Совбез ООН на этой неделе проведет заседание по ситуации в Украине, свидетельствуют расписание СБ ООН.

Согласно расписанию, в четверг, 5 мая, на заседании СБ ООН состоится брифинг по украинской тематике.

В мае в Совбезе председательствуют США.

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Тэги: ООН, СБ, УКРАИНА, ЗАСЕДАНИЕ


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