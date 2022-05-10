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АПК 10.05.2022 11:09

В Азербайджане в 2022г мелиоративные работы запланированы на площади около 1,5 млн га

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Азербайджана в 2022 году планирует осуществить мелиоративные работы на сельскохозяйственных землях площадью около 1,5 млн га.

«ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» в 2022 году представило соответствующим ведомствам предложения по продолжению строительства и реконструкции объектов мелиорации и водного хозяйства. В текущем году планируется провести мелиоративные работа на 1 млн 450 тыс. га сельскохозяйственных площадей», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

С целью точного учета водных ресурсов на основных оросительных каналах установлено 18 современных приборов учета воды, а в 2022 году начата установка еще 150 таких устройств. Также на 694 субартезианских скважинах установлена автоматизированная система управления (SCADA), ведутся работы еще на 185 скважинах.

«В настоящее время ведутся работы по созданию централизованной системы электронного учета, электронной базы данных мелиоративного и водного хозяйства, кадров, единой электронной базы бухгалтерского и бухгалтерского учета и организации электронного документооборота», - подчеркнули в ведомстве.

Э.Шафиев

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, АПК, РАБОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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