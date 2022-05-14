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Дальнее зарубежье 14.05.2022 13:20

В Эстонию высадился «десант» высокопоставленных чиновников США

В Эстонию на этой неделе прибыли с визитом четыре высокопоставленных чиновника США для участия во встречах с представителями правительства Эстонии и в мероприятиях, организованных гражданским обществом.

С визитом прибыли директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер и посол США в Республике Беларусь Джули Фишер, сообщил в субботу портал телерадиовещания ERR.

Хейнс встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс. Она планирует также встретиться с женщинами, которые работают на государственной службе в Эстонии.

Уолландер прибыла для встреч с представителями правительства Эстонии, в том числе с канцлером МИД Йонатаном Всевиовым, канцлером Минобороны Эстонии Кусти Салмом.

Уолландер также участвует в конференции Леннарта Мери, организованной Международным центром обороны и безопасности (ICDS).

Карпентер встретится с министром иностранных дел Эстонии и канцлером МИД, а также с другими официальными лицами эстонского правительства.

Посол Фишер намерена подтвердить приверженность правительства США делу продвижения демократии и прав человека в Беларуси. Она встретится с высокопоставленными чиновниками МИД и канцелярий президента и премьер-министра. Он также встретится с членами белорусской диаспоры в Эстонии и выступит с речью на Таллинском саммите "YouTube за демократию".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ДЕЛЕГАЦИЯ


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