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Дальнее зарубежье 14.05.2022 17:20

Главы МИД стран G7 договорились усиливать экономическую и политическую изоляцию РФ

Страны G7 договорились усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжать поставки вооружений в Украину, говорится в совместном заявлении глав МИД, распространенном в субботу, выдержки из которого цитируют западные СМИ.

"Подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сообща", - отмечается в нем.

Кроме того, в заявлении отмечается, что страны G7 "будут поставлять вооружения в Украину, причём при необходимости - и на протяжении длительного времени".

Также в заявлении говорится, что страны G7 "никогда не признают границы, которые Россия пытается изменить путем военной агрессии".

Кроме того, министры заявили о готовности расширить санкции и "включить в них сферы, от которых зависит Россия".

Страны G7 раскритиковали Минск за его позицию по Украине.

"Мы... призываем Беларусь прекратить допускать агрессию России и соблюдать свои международные обязательства", - отмечается в нем.

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Тэги: МИР, G7, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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