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Транспорт и связь 16.05.2022 09:44

Самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Нахчыван, вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), следовавший из Баку в Нахчыван, вернулся в аэропорт вылета из-за плохих погодных условий, сообщили в понедельник в пресс-службе AZAL.

В AZAL добавили, что воздушное судно успешно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:37.

"Пассажиры указанного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения погодных условий", - уточнили в авиакомпании.

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Тэги: AZAL, НАХЧЫВАН, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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