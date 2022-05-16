Самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Нахчыван, вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), следовавший из Баку в Нахчыван, вернулся в аэропорт вылета из-за плохих погодных условий, сообщили в понедельник в пресс-службе AZAL. В AZAL добавили, что воздушное судно успешно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:37. "Пассажиры указанного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения погодных условий", - уточнили в авиакомпании.

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