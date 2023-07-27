Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличил количество ежедневных рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку до 10.

"Увеличение частоты рейсов обеспечит пассажирам еще большую гибкость в планировании своих поездок между двумя городами Азербайджана. При необходимости авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос пассажиров", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Кроме того, авиакомпания рекомендует всем пассажирам, запланировавшим вылет из Баку в Нахчыван или обратно, заранее приобретать авиабилеты. Это предоставит им возможность выбора наиболее удобного времени вылета и поможет избежать возможных неудобств.

Авиакомпания отмечает, что с начала года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку было перевезено более 300 тыс. пассажиров.

Пик пассажироперевозок пришелся на июнь и июль этого года. За этот период выполнено более 1 тыс. рейсов и перевезено свыше 144 тыс. пассажиров. В среднем за день по данному маршруту было обслужено около 2,7 тыс. пассажиров.

Наибольшее число рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в течение этих двух месяцев было выполнено 26 июня и 6 июля - по 14 и 13 рейсов соответственно.

Б.Рустамбеков