Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

07.03 $/bbl +/- WTI 78.93 -0.20 Brent 82.96 0.00
Транспорт и связь 08.03.2024 12:51

AZAL с 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 19 марта возобновит полеты из Баку в Тель-Авив и обратно.

"На первом этапе будут запущены три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществляться по 9 рейсов в неделю в этом направлении", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Билеты можно приобрести на официальном сайте AZAL, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Н.Абббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, AZAL, РЕЙСЫ


Похожие новости


Азербайджан поддерживает разрешение израильско-палестинского конфликта на нормах международного права - Байрамов Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств - Байрамов AZAL из-за ракетных ударов в Израиле отменил запланированный на вторник рейс Баку-Тель-Авив-Баку AZAL возобновляет рейсы из Баку в Тель-Авив и обратно Среди пострадавших во время событий в Израиле граждан Азербайджана нет - МИД Баку и Тель-Авив обсудили сотрудничестве в сфере обороны Гаджиев и Нетаньяху обсудили перспективы отношений Баку и Тель-Авива Израиль обвинил Иран в попытке нападения на посольство в Баку Президент Израиля 30-31 мая посетит Баку для укрепления стратегических связей с Азербайджаном Байрамов и Нетаньяху обсудили возможности развития сотрудничества Баку и Тель-Авива

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az