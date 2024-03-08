AZAL с 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 19 марта возобновит полеты из Баку в Тель-Авив и обратно.

"На первом этапе будут запущены три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществляться по 9 рейсов в неделю в этом направлении", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Билеты можно приобрести на официальном сайте AZAL, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Н.Абббасова