Баку и Тель-Авив обсудили сотрудничество в сфере обороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник принял делегацию во главе с генеральным директором министерства обороны Израиля Эялем Замиром.
"В ходе встречи Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-израильских отношений. Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества", - говорится в информации Минобороны Азербайджана.
По информации ведомства, стороны провели обмен мнениями о сотрудничестве в области обороны между Азербайджаном и Израилем.
Н.Аббасова
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