Среди пострадавших во время событий в Израиле граждан Азербайджана нет - МИД

Среди пострадавших во время событий в Израиле граждан Азербайджана нет, заявил азербайджанским СМИ глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он отметил, что министерство находится в постоянном контакте с посольством Азербайджана в Израиле. Гаджизаде также подчеркнул, что скоро будет сделано обращение к находящимся в Израиле гражданам Азербайджана касательно соблюдения указаний государственных структур. В.Алиев

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