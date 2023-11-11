Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Саудовской Аравии заявил, что Баку поддерживает решение израильско-палестинского конфликта в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями ООН на основе принципа двух государств.
"В своем выступлении министр подчеркнул, что продолжение существующей напряженности в зоне израильско-палестинского конфликта вызывает серьезную озабоченность, особенно в связи с тем, что от нынешней эскалации больше всего страдают гражданские лица", - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
Байрамов в своем выступлении отметил, что Азербайджан присоединяется к призывам о немедленной деэскалации ситуации, а также немедленному прекращению военных действий, а также воздержания от действий, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, уязвимую для всего ближневосточного региона. По его мнению, в этом направлении важно мобилизовать все усилия международного сообщества.
Байрамов заявил, что Азербайджан внес активный вклад в поиск справедливого решения палестинского вопроса, в том числе в усилия, направленные на преодоление последствий конфликта, чуткость, которую Азербайджан проявил в период председательства в Движении неприсоединения, а также подчеркнул помощь, оказанную через соответствующие специализированные структуры ООН для удовлетворения гуманитарных нужд палестинского народа.
Министр подчеркнул, что происходящие в последнее время в регионе и в мире события, нынешняя нестабильность напрямую связаны с проблемой двойных стандартов в применении международного права, в связи с чем необходимы реформы международных организаций, в том числе в системе ООН.
Байрамов отметил, что Азербайджан, будучи страной, которая на протяжении почти 30 лет страдала от военной оккупации Армении и конфликта, чувствует поддержку и солидарность Организации исламского сотрудничества (ОИС). В этой связи им была выражена благодарность за справедливую позицию, проявленную во время конфликта, а также в постконфликтный период, когда азербайджанская сторона сталкивается с двойными стандартами ряда международных организаций.
До сведения участником саммита было доведено, что в результате антитеррористических мероприятий, предпринятых 19-20 сентября текущего года после 44-дневной Отечественной войны, положившей конец незаконной оккупации наших территорий, в Карабахском регионе было прекращено присутствие армянских вооруженных сил, являющихся остатками периода оккупации, тем самым в регионе появились новые возможности для мира и реинтеграции.
В.Алиев
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