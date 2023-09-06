Гаджиев и Нетаньяху обсудили перспективы отношений Баку и Тель-Авива

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы отношений Баку и Тель-Авива. Об этом сообщили в среду в посольстве Азербайджана в Тель-Авиве.

"Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы отношений (Баку и Тель-Авива - ИФ)", - отметили в дипмиссии.

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