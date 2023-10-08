AZAL возобновляет рейсы из Баку в Тель-Авив и обратно

AZALНачиная с 10 октября, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" возобновляет рейсы из Баку в Тель-Авив и обратно. В случае каких-либо изменений или обновлений, касающихся рейсов, пассажиры будут оперативно уведомлены, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии". Накануне сообщалось, что АЗАЛ из-за нестабильной обстановки в Израиле приостановил продажу билетов на рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива. В.Алиев

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