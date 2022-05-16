Региональный президент BP посетил Бакинскую высшую школу нефти

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН). Во время тура по вузу Гэри Джонс ознакомился с кампусом БВШН и лабораторией, подаренной BP и ее партнерами вузу. Выразив удовлетворение встречей с гостем в университете, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что ВР всегда поддерживала Бакинскую высшую школы нефти с момента ее создания и сотрудничество между БВШН и ВР проходит на самом высоком уровне. «Одним из показателей успешного сотрудничества с BP является то, что ежегодно десятки наших студентов проходят стажировку в этой компании. В настоящее время многие выпускники БВШН работают в BP. Сотрудники BP обучают студентов БВШН, в то время как наши преподаватели участвуют в проектах BP. Мы очень довольны поддержкой, оказываемой нашему университету компанией BP и ее партнерами. Бакинская высшая школа нефти готовит специалистов в соответствии с требованиями рынка труда, поэтому мы планируем начать подготовку специалистов по возобновляемой энергетике. Наш университет издаст единственный учебник в этой области на английском и азербайджанском языках», - сказал ректор. Эльмар Гасымов вручил предварительный экземпляр книги Гэри Джонсу.
Обращаясь к профессорско-преподавательскому составу и студентам, региональный президент BP дал высокую оценку деятельности БВШН и её тесному сотрудничеству с компанией. Он вручил благодарственное письмо Бакинской высшей школе нефти по случаю 30-летнего юбилея функционирования компании BP в Азербайджане и за поддержку, оказанную вузом развитию сотрудничества. Было отмечено, что БВШН было первой организацией, получившей благодарственное письмо от компании. Отметив, что Бакинская высшая школа нефти является одним из самых престижных высших учебных заведений страны, Гэри Джонс сказал, что студенты здесь обучаются в соответствии с международными стандартами. Он рассказал студентам о 30-летней истории BP в Азербайджане, ее работе в качестве оператора важных энергетических проектов, будущем энергетики, будущих тенденциях и необходимых навыках. Гэри Джонс отметил, что как оператор «Азери-Чираг-Гюнешли», «Шах-Дениз» и других нефтегазовых проектов BP уже 30 лет безопасно и надежно реализует проекты в Азербайджане. Он также рассказал о проекте по солнечной энергетики, реализуемом на освобожденных территориях, общем потенциале Азербайджана по возобновляемым источникам энергии, энергетической политике BP, поддержке разработки учебника для специалистов по возобновляемой энергетике и сотрудничестве в переходе к «зеленой» энергетике. Гэри Джонс дал рекомендации студентам и ответил на их вопросы.
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