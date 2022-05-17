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Дальнее зарубежье 17.05.2022 23:55

США не видят необходимости в разговоре Блинкена и Лаврова - госдеп

Разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в текущих обстоятельствах не мог бы быть конструктивным и полезным, заявили во вторник в госдепе.

"Российская сторона не дала нам ни одного повода верить в то, что разговор на таком уровне между госсекретарем Блинкеном и главой МИД РФ Лавровым был бы конструктивным в текущей ситуации", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что разговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США не было с февраля.

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Тэги: ГОСДЕП, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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