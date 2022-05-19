Ереван хочет объединить предложения Азербайджана и Армении по мирному договору

Ереван может обратиться за содействием к Москве и Брюсселю для запуска рабочей группы по вопросам делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"В соответствии с заявлениями в Сочи и Брюсселе Армения и Азербайджан формируют двустороннюю рабочую группу по вопросам делимитации и демаркации, и мы можем просить помощь и у Москвы, и у Брюсселя для прохождения этого процесса. Но рабочая группа будет исключительно двусторонней", - сказал Григорян в четверг на брифинге по итогам заседания правительства Армении.

По его словам, состав рабочей группы с армянской стороны сформирован, но встреча с азербайджанской стороной не состоялась из-за отсутствия согласования технических вопросов.

Как заявил Григорян, подход армянской стороны по началу переговоров вокруг подписания соглашения о мире с Азербайджаном заключается в том, что предложения Еревана и Баку должны быть объединены. "Два пакета должны быть объединены, и на основе этого надо начать переговоры по повестке мира. Надеемся, что на каком-то этапе придем к общему знаменателю по этому вопросу", - сказал секретарь СБ.

Он также заявил, что в определении статуса Карабаха приоритетом являются вопросы безопасности и защиты прав. "С этой повесткой мы идем на переговоры", - сказал Григорян.