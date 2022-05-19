Ереван хочет объединить предложения Азербайджана и Армении по мирному договору

Ереван может обратиться за содействием к Москве и Брюсселю для запуска рабочей группы по вопросам делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.
"В соответствии с заявлениями в Сочи и Брюсселе Армения и Азербайджан формируют двустороннюю рабочую группу по вопросам делимитации и демаркации, и мы можем просить помощь и у Москвы, и у Брюсселя для прохождения этого процесса. Но рабочая группа будет исключительно двусторонней", - сказал Григорян в четверг на брифинге по итогам заседания правительства Армении.
По его словам, состав рабочей группы с армянской стороны сформирован, но встреча с азербайджанской стороной не состоялась из-за отсутствия согласования технических вопросов.
Как заявил Григорян, подход армянской стороны по началу переговоров вокруг подписания соглашения о мире с Азербайджаном заключается в том, что предложения Еревана и Баку должны быть объединены. "Два пакета должны быть объединены, и на основе этого надо начать переговоры по повестке мира. Надеемся, что на каком-то этапе придем к общему знаменателю по этому вопросу", - сказал секретарь СБ.
Он также заявил, что в определении статуса Карабаха приоритетом являются вопросы безопасности и защиты прав. "С этой повесткой мы идем на переговоры", - сказал Григорян.
В Азербайджане создается Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
Азербайджан планирует реализацию масштабных проектов в сфере АПК в Карабахе и Зангезуре - Алиев
Азербайджан и Иран обсудили развитие отношений в сфере безопасности
Михельсон: Европе понадобятся многие годы и инвестиции, чтобы заменить газ из РФ
Гянджинский автозавод получит около 1 тыс. тракторокомплектов из Беларуси на $15 млн
Алиев назначил нового ректора Академии юстиции
Азербайджан в летний сезон рассчитывает на рост турпотока из стран Ближнего Востока
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 525 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Yelo Bank стал новым партнером SİMA
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ