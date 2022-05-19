Гянджинский автозавод получит около 1 тыс. тракторокомплектов из Беларуси на $15 млн

ОАО "МТЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" подписали контракт на поставку 950 тракторокомплектов на сумму $15 млн.

Контракт подписан в рамках рабочего визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Азербайджан, передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА.

«Сотрудничество Минского тракторного завода с Гянджинским автомобильным заводом началось в 2007 году, всего мы здесь совместно с нашими партнерами собрали и реализовали более 12 тыс. тракторов. План на этот год - свыше 1 тыс. тракторов. Сегодня подписан очередной контракт на 950 изделий. В будущем планируем расширять как линейку, так и количество», - сказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк.

Также подписан меморандум о сотрудничестве Гянджинского автозавода с «Гомсельмашем» (Белорусский производитель сельхозтехники, выпускающий зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также другие сельскохозяйственные машины – ИФ).

Строительство Гянджинского автомобильного завода было начато по инициативе Гейдара Алиева в 1986 году. Предприятие, начавшее свою деятельность в конце 2004 года со сборки малолитражек ОКА, затем автомобилей УАЗ, а после - китайских грузовиков средней тоннажности CAN QAN, сегодня ориентируется на выпуск тяжелой техники. Сборочный процесс белорусской техники осуществляется в основном цехе, производственная площадь которого составляет более 20 тыс. кв.м. Здесь расположены три технологические линии (одна тракторная и две автомобильные).

В октябре 2006 года ПО "ГАЗ" впервые подписал крупные контракты с предприятиями белорусской машиностроительной отрасли - минскими тракторным и автомобильным заводами. В 2007-2022 годах на базе Гянджинского автозавода собрано около 12 тыс. белорусских тракторов на сумму порядка $230 млн, а также около 4 тыс. единиц техники МАЗ, МЗКТ, "Гомсельмаша", "АМКОДОРа", "Белкоммунмаша" на сумму более $200 млн.

Кроме того, имеются перспективы расширения номенклатуры экспорта белорусской сельскохозяйственной техники в Азербайджан путем организации поставок навесного и прицепного оборудования к тракторам для обработки почвы, ухода за посевами, уборки сельскохозяйственных культур и заготовки кормов. При этом ПО "ГАЗ" имеет значительный потенциал для создания на его базе многопрофильного промышленного кластера по производству широкой линейки востребованной в Азербайджане сельскохозяйственной и пассажирской техники.

Э.Шафиев