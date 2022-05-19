Гянджинский автозавод получит около 1 тыс. тракторокомплектов из Беларуси на $15 млн

ОАО "МТЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" подписали контракт на поставку 950 тракторокомплектов на сумму $15 млн.
Контракт подписан в рамках рабочего визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Азербайджан, передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА.
«Сотрудничество Минского тракторного завода с Гянджинским автомобильным заводом началось в 2007 году, всего мы здесь совместно с нашими партнерами собрали и реализовали более 12 тыс. тракторов. План на этот год - свыше 1 тыс. тракторов. Сегодня подписан очередной контракт на 950 изделий. В будущем планируем расширять как линейку, так и количество», - сказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк.
Также подписан меморандум о сотрудничестве Гянджинского автозавода с «Гомсельмашем» (Белорусский производитель сельхозтехники, выпускающий зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также другие сельскохозяйственные машины – ИФ).
Строительство Гянджинского автомобильного завода было начато по инициативе Гейдара Алиева в 1986 году. Предприятие, начавшее свою деятельность в конце 2004 года со сборки малолитражек ОКА, затем автомобилей УАЗ, а после - китайских грузовиков средней тоннажности CAN QAN, сегодня ориентируется на выпуск тяжелой техники. Сборочный процесс белорусской техники осуществляется в основном цехе, производственная площадь которого составляет более 20 тыс. кв.м. Здесь расположены три технологические линии (одна тракторная и две автомобильные).
В октябре 2006 года ПО "ГАЗ" впервые подписал крупные контракты с предприятиями белорусской машиностроительной отрасли - минскими тракторным и автомобильным заводами. В 2007-2022 годах на базе Гянджинского автозавода собрано около 12 тыс. белорусских тракторов на сумму порядка $230 млн, а также около 4 тыс. единиц техники МАЗ, МЗКТ, "Гомсельмаша", "АМКОДОРа", "Белкоммунмаша" на сумму более $200 млн.
Кроме того, имеются перспективы расширения номенклатуры экспорта белорусской сельскохозяйственной техники в Азербайджан путем организации поставок навесного и прицепного оборудования к тракторам для обработки почвы, ухода за посевами, уборки сельскохозяйственных культур и заготовки кормов. При этом ПО "ГАЗ" имеет значительный потенциал для создания на его базе многопрофильного промышленного кластера по производству широкой линейки востребованной в Азербайджане сельскохозяйственной и пассажирской техники.
Э.Шафиев
В Азербайджане создается Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
Азербайджан планирует реализацию масштабных проектов в сфере АПК в Карабахе и Зангезуре - Алиев
Азербайджан и Иран обсудили развитие отношений в сфере безопасности
Алиев назначил нового ректора Академии юстиции
Азербайджан в летний сезон рассчитывает на рост турпотока из стран Ближнего Востока
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 525 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Шанхай возобновит работу закрытых линий метро в рамках смягчения ограничений из-за COVID-19
Лукашенко надеется к концу 2022 года создать в Белоруссии ракету типа Искандер
Турция скажет «нет» членству Финляндии и Швеции в НАТО - Эрдоган
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Yelo Bank стал новым партнером SİMA
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ