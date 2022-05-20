UBOC завершает реконструкцию платформы «Умид-1» на блоке Умид-Бабек

Операционная компания «Umid Babek Operation Company» (UBOC) завершает работы по реконструкции платформы «Умид-1» на блоке Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

«Данные работы ведутся с 2019 года в рамках проекта «Ускорение добычи со стационарного морского основания (СМО) «Умид-1». Основная цель проекта – снятие ограничений транспортной системы платформы «Умид-1» и увеличение добычи за счет бурения новых скважин. С учетом ограничений ежесуточно на месторождении добывается 3 млн кубометров газа и 470 тонн (3,6 тыс. баррелей) конденсата, которые доставляются на береговой терминал Дашгиль. После реализации проекта, суточный объем добычи с «Умид-1» достигнет 8,1 млн кубометров газа и 1,2 тыс.тонн (9 тыс. баррелей) конденсата», - отмечает компания.

По данным SOCAR, в рамках проекта «Ускорение добычи с СМО «Умид-1»» осуществляется реконструкция самой платформы, строительство 54-километровой 20-дюймовой (500 мм) подводного трубопровода и его сухопутного участка протяженностью около 3,7 км, газопровода от терминала «Дашгиль-2» и строительство на Сангачальской головной установке пункта по подключению к газотранспортной системе SOCAR.

«Проект реализуется в соответствии с графиком. В настоящее время работы, проводимые на платформе «Умид-1» и на суше, близятся к завершению. Прокладка подводного трубопровода началась в апреле текущего года с использованием трубоукладчика «Исрафил Гусейнов». Уже завершено строительство наиболее сложного участка данного газопровода длиной 2,1 км, расположенного ближе к суше», - говорится в информации.

Одна из самых сложных задач проекта – строительство трубопровода протяженностью 2,1 км вблизи суши – уже завершена. Для достижения этой цели за короткий срок была построена защитная земляная дамба протяженностью около 2,2 км и шириной 15 м.

Месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.

Risk Service Contract на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited, вступил в силу в мае 2017 года. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

Блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

На последующем этапе разработки блока Умид-Бабек планируется установка еще одной добывающей платформы - "Умид-2".

Н.Аббасова