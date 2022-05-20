Норвегия в апреле снизила добычу углеводородов на 6,2%

Норвегия в апреле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 6,2% относительно того же месяца прошлого года - до 1,872 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В марте, согласно уточненным данным, производство составляло 1,939 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно уменьшилось на 3,5%.

Продажи природного газа в апреле составили 9,814 млрд кубометров, поднявшись на 18,6% в годовом выражении. Показатель оказался лучше прогноза NPD, составлявшего 8,93 млрд кубометров. Между тем за месяц производство сократилось на 6,4%.

Добыча нефти в апреле составляла в среднем 1,660 млн б/с, что на 4,7% меньше мартовского объема и на 3,3% ниже производства за тот же месяц годом ранее. NPD прогнозировал 1,856 млн б/с.

Общий объем добычи в Норвегии в январе-апреле, согласно предварительным расчетам, составил примерно 77,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 33 млн кубометров пришлось на нефть и 40,7 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 0,3 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении.