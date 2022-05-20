Норвегия в апреле снизила добычу углеводородов на 6,2%

Норвегия в апреле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 6,2% относительно того же месяца прошлого года - до 1,872 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
В марте, согласно уточненным данным, производство составляло 1,939 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно уменьшилось на 3,5%.
Продажи природного газа в апреле составили 9,814 млрд кубометров, поднявшись на 18,6% в годовом выражении. Показатель оказался лучше прогноза NPD, составлявшего 8,93 млрд кубометров. Между тем за месяц производство сократилось на 6,4%.
Добыча нефти в апреле составляла в среднем 1,660 млн б/с, что на 4,7% меньше мартовского объема и на 3,3% ниже производства за тот же месяц годом ранее. NPD прогнозировал 1,856 млн б/с.
Общий объем добычи в Норвегии в январе-апреле, согласно предварительным расчетам, составил примерно 77,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 33 млн кубометров пришлось на нефть и 40,7 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 0,3 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении.
США готовы оказать помощь в активизации азербайджано-армянских контактов - Байден
ЕС готов сотрудничать с Баку и Ереваном для достижения мира на Южном Кавказе - Боррель
Байрамов и Селакович обсудили перспективы развития азербайджано-сербских отношений – МИД Азербайджана
Премьера Нидерландов раскритиковали за удаление рабочих SMS
Фирма из США близка к покупке футбольного клуба "Милан" - СМИ
Россия готовится заключить меморандум о биобезопасности с Азербайджаном
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Список физлиц-иноагентов пополнили Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров
Президент Молдавии не сомневается, что страна получит статус кандидата в члены Евросоюза
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ