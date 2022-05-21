Казахстан намерен укреплять сотрудничество с США - глава МИД

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в рамках визита в Вашингтон провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили широкий спектр сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД.

Тлеуберди отметил, что Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с США. Он информировал о проводимых коренных преобразованиях по построению "Нового Казахстана" и предстоящем общенациональном референдуме по внесению изменений в Конституцию, говорится в сообщении.

Со своей стороны Блинкен подчеркнул, что "партнёрские отношения основываются на неизменной приверженности США независимости, суверенитету и территориальной целостности Казахстана". Он приветствовал демократические преобразования в Казахстане и подчеркнул готовность Вашингтона оказать содействие в практической реализации политических и экономических реформ, указывается в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки, подтвердили намерение укреплять взаимовыгодное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.

Кроме того, Тлеуберди провел переговоры с заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком. Глава МИД отметил, что Казахстан является надёжным партнёром Соединенных Штатов как в энергетической сфере, так и в области ядерного нераспространения.