США ввели санкции против компаний из РФ и Казахстана за связи с КНДР

США ввели санкции против трех компаний, в том числе из России и Казахстана, за связи с КНДР, говорится в заявлении на сайте Минфина США, опубликованном в среду.
Под санкции попали ТОО Defense Engineering из Казахстана и ООО "Верус" из РФ. Также ограничения коснулись компании из Словакии Versor s.r.o.
Минфин также внес в санкционные списки ливанскую организацию Green Without Borders и ее лидера Зухаира Субхи Нале, которые, по утверждениям американской стороны, предоставляют поддержку формированию "Хезболла".
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