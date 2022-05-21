Лидер Движения карабахских армян призвал Армению не упустить исторический шанс обрести мир с Азербайджаном

Лидер Движения карабахских армян Артур Агаджанов выступил с обращением к народу Армении и к армянам, проживающим в Карабахском районе Азербайджана.

«Сегодня как никогда армянский народ испытывает политические и социально-экономические трудности. Причиной всему этому является многолетнее противостояние как извне, так и внутри страны. Извне это противостояние с соседней страной - Азербайджаном. Внутри страны - это противостояние с одной стороны, между нынешней властью во главе с премьер-министром Пашиняном, а с другой стороны бывшими президентами - Кочаряном и Саргсяном. В результате общественность в Армении сегодня разделилась на несколько групп. Одна часть - это сторонники Пашиняна, их оппонентами являются сторонники Кочаряна и Саргсяна. Есть еще и третья сторона - те, кто устал от этого противостояния, затянувшегося на многие годы, от политического и экономического кризиса», - заявил Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, главными причинами политического и экономического кризиса в Армении являются необоснованные территориальные претензии к Азербайджану, которые в итоге привели Армению к военному разгрому осенью 2020 года и глубокому социально-экономическому кризису, из которого она не может выбраться. «В Ереване, наконец, должны осознать, что нет альтернативы миру с Баку, отказу от любых притязаний к Азербайджану. Кроме этого, важно провести делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы», - отметил он.

Агаджанов считает, что Армения и Азербайджан все спорные вопросы, касающиеся границы между двумя странами, могут решить без посредников, т.е. без третьих стран. «Что же касается Карабаха, то тут главным является гарантия безопасности в рамках территориальной целостности Азербайджана, а обеспечение прав карабахских армян должно осуществляться на основании Конституции Азербайджана», - подчеркнул он.

Агаджанов добавил, что сегодня армянский народ стоит перед выбором: построение демократического общества, налаживание добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией, экономическое процветание и политическая стабильность или же реваншизм, политический и экономический кризис, плюс вечное противостояние и конфронтация с соседями. «Выбор между этими двумя дорогами стоит за вами, армянский народ. Ещё одна трагическая ошибка при выборе может обернуться катастрофой для армянского народа и армянского государства на Южном Кавказе», - сказал лидер Движения карабахских армян.

Р.Ахмедов