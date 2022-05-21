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СНГ 21.05.2022 22:00

Санкции практически сломали всю логистику в РФ - глава Минтранса

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в РФ в связи с антироссийскими санкциями.

"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", - сказал Савельев журналистам в субботу в ходе поездки в Астраханскую область.

Он отметил, что существует известный международный транспортный коридор "Север-Юг", в этом коридоре непосредственное участие имеет Каспийское направление. Это три порта - порт "Оля", порт "Астрахань" и порт "Махачкала".

"И в связи с тем, что мы рассматриваем это направление, безусловно, это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться", - пояснил Савельев.

20 мая Минтранс сообщил, что прорабатывает вопрос организации новых внешних логистических коридоров.

По сообщению пресс-службы министерства, данная работа ведется в рамках штаба по обеспечению устойчивой грузовой логистики, в адрес которого с 3 марта поступило более 2,5 тыс. обращений. Министерство также обеспечивает оперативный мониторинг движения грузов внутри России.

27 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что России потребуется от трех месяцев до полугода для того, чтобы перестроить нарушенные каналы поставок экспортно-импортных товаров на страны, которые готовы продолжать сотрудничество.

"Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", - сказал Мантуров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1") Павла Зарубина.

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Тэги: РОССИЯ, ЛОГИСТИКА, САНКЦИИ, МИНТРАНС


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