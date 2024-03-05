Азербайджан и Россия договорились о развитии автомобильных погранпереходов

Россия и Азербайджан утвердили план мероприятий по развитию пунктов пропуска через госграницу, сообщила пресс-служба правительства РФ.
По итогам российско-азербайджанских переговоров с участием премьер-министра Михаила Мишустина стороны также подписали соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Яраг-Казмаляр - Самур" и подходов к нему.
Кроме того, Россия и Азербайджан утвердили "дорожные карты" по развитию туризма и сотрудничеству в сфере культуры на 2024-2026 годы.
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