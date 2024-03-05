Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8446 RUR   0.0186 GBR   2.1564 TRY   0.0538

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 78.74 -1.23 Brent 82.80 -0.75
Внешняя политика 05.03.2024 21:48

Азербайджан и Россия договорились о развитии автомобильных погранпереходов

Россия и Азербайджан утвердили план мероприятий по развитию пунктов пропуска через госграницу, сообщила пресс-служба правительства РФ.

По итогам российско-азербайджанских переговоров с участием премьер-министра Михаила Мишустина стороны также подписали соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Яраг-Казмаляр - Самур" и подходов к нему.

Кроме того, Россия и Азербайджан утвердили "дорожные карты" по развитию туризма и сотрудничеству в сфере культуры на 2024-2026 годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛОГИСТИКА, СОГЛАШЕНИЯ


Похожие новости


Мишустин отмечает значительный потенциал сотрудничества РФ с Азербайджаном в сфере энергетики, высоких технологий и логистики Мишустин прибыл в Азербайджан Премьер-министр РФ проведет переговоры в Азербайджане Азербайджан за последнюю неделю поставил в РФ 2,7 млн яиц Москва готова оказывать содействие в решении вопросов, предусмотренных трехсторонними договоренностями - Лавров Азербайджан и РФ подписали ряд документов о расширении сотрудничества Двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и РФ в 2023г выросли на 11% - Мустафаев Азербайджан в 2024г намерен принять более 600 тыс. российских туристов Товарооборот Азербайджана и РФ по итогам 2024г может превысить рекорд 2023г - Мустафаев Азербайджан просит снять ограничение на ввоз российского риса или установить квоту

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az